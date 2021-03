In Life of Delta begleitet ihr einen kleinen Roboter durch eine trostlose Welt

Letzte Woche hat uns Daedalic Entertainment mal wieder ein neues Point&Click-Adventure vorgestellt, das diesmal aber nicht von ihnen kommt. Das slowakische Team von Airo Games ist verantwortlich für Life of Delta, das uns einen kleinen Service-Bot an die Seite stellt. Der kleine Delta will seinen Freund in einer ziemlich trostlosen Welt finden, die einem nuklearen Krieg zum Opfer fiel. Die Menschheit ist bereits vollständig ausgerottet, deshalb leben auf diesem Ödland nun nur noch rostige Roboter und Echsenmenschen. Bislang ist zum Spiel nur wenig bekannt, aber es gibt bereits einige Einblicke. Neben "vollständig animierten Videosequenzen" erwarten euch 25 Umgebungen und etwa 50 Minispiele, heißt es in der Pressemitteilung.

