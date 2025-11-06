Jimmy Kimmel gründet "große, schöne Tafel" nach dem Shutdown der Regierung

HQ

Jimmy Kimmel verwandelt sein Hollywood-Set in einen Ort der Hilfe und Solidarität. Der Gastgeber von Jimmy Kimmel Live! hat die Big, Beautiful Food Bank ins Leben gerufen, ein Spendenzentrum, das gegründet wurde, um SNAP-Empfänger zu unterstützen, die vom anhaltenden Shutdown der US-Regierung betroffen sind.

Die Initiative wurde am Dienstag auf Instagram angekündigt, kurz nachdem Präsident Trump seinen Plan bekräftigt hatte, die Leistungen der Lebensmittelhilfe trotz der Anordnung eines Bundesrichters zurückzuhalten, die die Regierung angewiesen hatte, die Zahlungen aus Nothilfefonds fortzusetzen.

"Die Kürzung der SNAP-Leistungen schafft Unsicherheit für amerikanische Kinder, Senioren und Familien", hieß es in der Erklärung der Show. "Um unsere bedürftigen Gemeindemitglieder zu unterstützen, eröffnen wir ein Spendenzentrum in unserem Freigelände in Hollywood."

Das Freigelände Jimmy Kimmel Live! öffnet seine Pforten

Die Spendenstelle befindet sich in der 6901 Hawthorn Ave, Los Angeles, und ist von 9 bis 17 Uhr PT geöffnet. Die Organisatoren haben die am dringendsten benötigten Artikel wie natriumarme Suppen, Thunfisch und Hühnchen in Dosen, Nussbutter, zuckerarmes Müsli, Proteinriegel und Vollkornnudeln oder -reis aufgelistet. Auch Körperpflegeprodukte, Windeln und nicht verderbliche Snacks werden gesammelt.

Kimmels Bemühungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem sich Lebensmittelbanken im ganzen Land auf eine gestiegene Nachfrage vorbereiten, nachdem das Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) durch die Schließung unterbrochen wurde. Der Talkshow-Moderator, der für seine unverblümte Kritik an Donald Trump bekannt ist, sprach die Situation in der Sendung am Montag ebenfalls an und kritisierte die "Great Gatsby"-Party des ehemaligen Präsidenten, die stattfand, als Millionen von Menschen vor dem Verlust der Nahrungsmittelhilfe standen.

Jimmy Kimmel Live! wird weiterhin werktags um 23:35 Uhr ET auf ABC ausgestrahlt.