In Kiyo - Bunny Tyranny ist "jeder ein Sklave der Hasen" und du musst herausfinden, warum

In Zukunft können die Fans in eine dystopische Stadt reisen, die von Kaninchen überrannt und kontrolliert wird. Im Rahmen des Indie-Projekts Kiyo - Bunny Tyranny steht eine Reise in die Metropole Rabbithole City auf dem Programm, um herauszufinden, wie die Stadt zu dem geworden ist, was sie ist, und wie man sie auch befreien kann.

In diesem Zusammenhang haben wir uns kürzlich mit dem Entwicklerduo Schöpfer Pixel Rats getroffen, nämlich dem Programmierer Federico Sauro und der Spieledesignerin und Pixelkünstlerin Isolde Kujiper. In einem Interview haben wir nach den Häschen gefragt und wie sich ihre autoritäre Kontrolle in das Gameplay einschleicht.

"Der Spieler spielt also wie er selbst." Sauro beginnt. "Sie übernehmen einfach die Kontrolle über den Körper von Kiyo, einer kleinen Tigerkatze, die in dieser Welt lebt und von den Kaninchen unterdrückt wird. Die Hasen wurden wirklich mächtig und kapitalistisch und seltsam und jeder ist ein Sklave der Hasen und dein Ziel ist es, zuerst herauszufinden, warum sie das tun, wie, und dann einen Weg zu finden, sie zu stoppen.

"Und es ist auch ein bisschen satirisch, denn schließlich benehmen sich diese Hasen ein bisschen wie die schlimmste Seite der Menschheit, und die Geschichte entwickelt sich weiter und führt den Spieler durch einen Haufen verrückter Orte in der Kaninchenbau-Stadt, die alle unterschiedlich sind. So wie sie aussehen, wie sie spielen, wir haben viele Mechaniken. Es ist immer noch ein Side-Scrolling-Spiel, aber wir haben Springen, Ninja-Seil, Schwingen, Hasentöten, Herumschleichen, Poledance, sogar."

Kujiper springt dann ein und fügt hinzu: "Katzenstreicheln", woraufhin Sauro hinzufügt: "Katzenstreicheln, ja. Das ist eine gute Frage."

Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum für Kiyo - Bunny Tyranny, aber Sie können heute auf Steam eine Demo des Spiels herunterladen und den Eröffnungsteil der Action erleben. Schauen Sie sich unser vollständiges Interview mit Pixel Rats unten an.