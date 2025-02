In Kinos könnte man bald die Trailer überspringen können

HQ

Echte Kinogänger wissen, dass Sie etwa zehn Minuten nach dem geplanten Start Ihres Films ankommen und trotzdem den Vorspann sehen können. Werbung neben Trailern für andere Filme füllt die Zeit bis zum Start Ihres Films aus, und doch könnte sich das bald ändern.

Ein Gesetzgeber in Connecticut, USA, möchte, dass die Kinos offener darüber sprechen, wann die Filme tatsächlich beginnen. Senator Martin Looney möchte, dass Kinos zwei Startzeiten haben, wenn sie einen Film auf ihrer Website oder App auflisten: eine für den Beginn der Werbung und eine für den Beginn des Films.

Während dies auf dem Papier nach einer guten Idee klingen mag, wie Vulture betont, ist es insgesamt eine schlechte Idee für Kinos. Werbung ist das finanzielle Lebenselixier eines Kinos, da sie für einen Werbetreibenden fast garantiert, dass jeder, der im Kino sitzt, darauf achten wird, was Sie ihm zeigen.

Außerdem gibt es ein soziales Element bei der Werbung in einem Kino. Wenn man nicht die Kardinalsünde begehen will, während des Films zu sprechen, sind die Trailer das einzige Mal, dass man wirklich mit jemandem plaudern kann, den man mitgebracht hat, um Dune: Part Two in IMAX zum fünften Mal zu sehen.

Was halten Sie von Werbung in Kinos? Zeitverschwendung oder ein Teil des Erlebnisses?