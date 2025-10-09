In Kalifornien wurde ein neues Gesetz verabschiedet, das soziale Medien dazu verpflichtet, Benutzerdaten zu löschen, wenn sie ihr Konto deaktivieren

HQ

Kalifornien hat kürzlich ein Gesetz unterzeichnet, das Nutzerdaten vor Online-Unternehmen und sozialen Medien weiter schützen wird. Das neue AB 656 verlangt von einem Unternehmen, die Kündigung eines Kontos einfach und übersichtlich zu gestalten.

Dies bedeutet auch, dass Unternehmen, wenn Ihr Konto nicht mehr verfügbar ist, Ihre Daten nicht mehr behalten können, wenn Sie sich entscheiden, es zu löschen. "Es sollte nicht schwer sein, Social-Media-Konten zu löschen, und es sollte nicht noch schwieriger sein, die Kontrolle über persönliche Daten zurückzugewinnen. Mit diesen Gesetzentwürfen können Social-Media-Nutzer sicher sein, dass sie ihre Daten nicht hinterlassen, wenn sie ihre Konten löschen", sagte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom.

"Social-Media-Nutzer verdienen es, darauf vertrauen zu können, dass sie ihr Konto leicht löschen können, und wenn sie das tun, werden auch ihre persönlichen Daten gelöscht", fügte Parlamentsmitglied Pilar Schiavo hinzu.

Dieses Gesetz wird natürlich die Kalifornier mehr als jeden anderen betreffen, aber es könnte der Anfang eines Widerstands gegen die zügellose Kontrolle der sozialen Medien über die Nutzerdaten sein.

