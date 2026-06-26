In Indonesien werden fast 5 Millionen TikTok- und YouTube-Konten deaktiviert, da staatliche Social-Media-Vorschriften in Kraft treten

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Während Indonesien in Australiens Fußstapfen tritt und ein Social-Media-Verbot für Kinder durchführt, wurden Millionen von Accounts auf beliebten Apps TikTok und YouTube deaktiviert. TikTok hat die Hauptlast des Verbots erlitten, wobei 4,1 Millionen Accounts von Nutzern unter 16 Jahren entfernt wurden.

YouTube hingegen hat laut der Kommunikations- und Digitalministerin Meutya Hafid (über Reuters) 600.000 Konten deaktiviert. Keiner der Social-Media-Giganten hat zum Zeitpunkt des Schreibens auf Anfragen nach einer Stellungnahme reagiert.

"Wir verzögern nicht nur den Zugang eines Kindes, sondern wollen auch, dass sich Verhaltensweisen von den Plattformen ändern", sagte Meutya. Indonesiens Einschränkung der sozialen Medien verlangt, dass Hochrisiko-Social-Media-Accounts von Nutzern deaktivieren, die als unter 16 Jahre registriert sind, um Sucht- und psychische Gesundheitsprobleme zu verhindern.

Bisher umfasst diese Liste Metas Instagram-, X-, TikTok-, YouTube- und sogar Videospielplattformen, da Roblox ebenfalls angewiesen wurde, Konten zu deaktivieren.