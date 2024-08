In ihrem Regiedebüt wählt Anna Kendrick in einer Dating-Show einen Serienmörder aus

Letztes Jahr wurde Anna Kendricks Regiedebüt Woman of the Hour den Kritikern vorgestellt und erhielt eine starke Resonanz, und jetzt wird es in diesem Jahr in die Kinos kommen. In dem Film spielt Kendrick die Rolle von Cheryl Bradshaw, die 1978 in einer Folge von The Dating Game zu sehen war.

In der Show wählt eine weibliche Kandidatin ein Date zwischen drei männlichen Junggesellen, und leider scheint Bradshaw sich wirklich nicht gut entscheiden zu können, denn am Ende wählt sie den Serienmörder Rodney Alcala als ihr Date.

Alcala befand sich mitten in einem Amoklauf, bevor er in der Show auftrat, und wurde ein Jahr nach seinem Auftritt gefasst. Wir sind uns nicht sicher, wie der Film die Geschichte verändern wird, wenn überhaupt, um die Geschichte interessanter zu machen, aber es klingt auf jeden Fall wie ein Albtraum für viele Menschen.