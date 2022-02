In Hunt: Showdown werden Spielern selbst Türen und Pferde zum Verhängnis

HQ

Crytek feiert den vierten Jahrestag der Early-Access-Veröffentlichung von Hunt: Showdown mit Rabattaktionen und gekauften Livestream-Kollaborationen. Wer ausgewählte Twitch-Kanäle, die mit Werbeinhalten des Entwicklers versehen sind, in den kommenden Tagen mehrere Stunden lang ansieht, der kann sogenannte Twitch-Drops freischalten (sofern ihr die umständliche Verknüpfung mit dem Amazon-Dienst eingerichtet habt). Etwas spannender für uns sind die In-Game-Statistiken, die das Entwicklerstudio in einer Pressemitteilung teilt. Darin erfahren wir, dass Nutzer im Spiel in den vier Jahren insgesamt 1.595 Mal von Türen getötet wurden und dass die Pferde von Hunt: Showdown bereits 276 Leute auf dem Gewissen haben. Das PvPvE-Spiel scheint ein hartes Pflaster zu sein.