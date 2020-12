In Humankind bastelt ihr euch im April eure perfekte Zivilisation zusammen

You're watching Werben

Letzte Woche gab Amplitude Studios den Starttermin von Humankind bekannt, das ist ihr neues, historisches, rundenbasiertes Strategiespiel. Der Titel wird am 22. April 2021 auf dem PC (Steam und Epic Games Store), sowie auf Google Stadia veröffentlicht. Darüber hinaus dürfen Interessierte ab heut (um 16:00 Uhr geht es los) bis zum 28. Dezember (ebenfalls um 16:00 Uhr) im Zuge eines Beta-Tests Probe spielen. In diesem Zeitraum könnt ihr insgesamt 150 Runden im aktuellen Build absolvieren, was ihr euch aber am besten ein bisschen aufteilt, um die verschiedenen Aspekte des Gesamtpakets zu überblicken. Neben dem Aufbau der eigenen Wirtschaft stehen Diplomatie, Kriegsführung und die eigene soziale Evolution im Fokus. Mehr Eindrücke bekommt ihr in unserer Vorschau.