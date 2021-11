In Horizon Forbidden West erwarten euch noch mehr mechanische Dinosauriertypen

HQ

Da es oft lange dauert, Gameplay-Trailer und aufwändig präsentierte Videoinhalte zu erstellen, haben sich Sony und Guerrilla Games dazu entschlossen, Horizon Forbidden West auch in ausführlichen Artikeln näher zu besprechen. Vor zwei Wochen haben wir einen Beitrag zum Thema Erkundung und Kämpfe erhalten, vor einigen Tagen wurden die Roboter-Dinosaurier genauer unter die Lupe genommen.

Die Entwickler wiederholen im Wesentlichen nur noch einmal, dass es in Horizon Forbidden West noch mehr Typen der mechanischen Riesenechsen geben wird und dass diese Wesen wieder unterschiedliche Rollen in der Spielwelt einnehmen. Die Verhaltensweisen orientieren sich wohl etwas stärker an der Umgebung, was Sony in ihrem Blog-Beitrag mit hippen GIFs aufzeigt.