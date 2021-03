In Hello Neighbor 2 schult ihr eure gesamte Nachbarschaft

You're watching Werben

Hello Neighbor ist ein Spiel, das bei Streamern sehr erfolgreich wurde. Das simple Versteckspiel macht in der Gruppe Spaß, gegen die KI ist es jedoch eine ganz andere Erfahrung. Als die Entwickler von Tinybuild den Nachfolger angekündigt haben, gingen die Reaktionen entsprechend weit auseinander. Das Studio entschloss sich vergangene Woche dazu, allen Zuschauern der Xbox-Präsentation "[email protected]" mit einem detaillierten Video vor Augen zu führen, wie sich ihre KI-Technologie weiterentwickelt hat.

Im neuen Video erfahren wir ganz genau, welche Entscheidungen unser Gegenüber trifft und dass der Computer aus seinen Fehlern lernt, indem unsere Erfahrungen analysiert werden. Gleichzeitig weist Tinybuild darauf hin, dass in Hello Neighbor 2 nicht nur eine von der KI gesteuerte Figur durch die Gegend läuft, sondern eine ganze Nachbarschaft. All diese Figuren sollen ihre individuellen Verhaltensweisen anpassen, basierend auf den Erfahrungen, die sie mit den Online-Spielern sammeln. Klingt nach einem großen Chaos und deshalb sollten wir schauen, was daraus am Ende wird.