In Hardspace: Shipbreaker könnt ihr euch nun mit NPCs unterhalten

Blackbird Interactive hat diese Woche ein neues Update für ihren Weltraum-Knochenjob Hardspace: Shipbreaker veröffentlicht und dabei sämtliche Fortschritte gelöscht. Das sei nötig gewesen, um eine grundlegende Überarbeitung des Spieleinstiegs zu realisieren. Neben einem neuen Tutorial erwartet euch nun ein Fortschrittssystem, in dem ihr durch normales Spielen Ränge aufsteigt.

Daran angebunden sind Kampagnenmissionen, in denen wir auf Kollegen treffen. In sieben Missionen werdet ihr mit Charakteren interagieren, die sich ebenfalls bei Lynx verschuldet haben oder dieser Arbeit aus anderen Gründen nachgehen. Diese Leute sind aktuell noch mit Platzhalteraufnahmen der Entwickler versehen, sie sollen in Zukunft jedoch von professionellen Synchronsprechern vertont werden.

Das neueste Update führt zudem weitere Raumschiffe und Werkzeuge (die sich neuerdings mit Stickern individualisieren lassen) und Updates ein, die wir dem Feedback der Community zu verdanken haben. Alle Details findet ihr auf Steam.