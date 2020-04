In Grounded müsst ihr euch nicht vor Spinnen fürchten

Letzte Woche präsentierte Obsidian Entertainment Gameplay ihres Koop-Survival-Spiels Grounded und dabei sprachen die Entwickler die Einzelspielerportion an. Das Spiel folgt der Prämisse geschrumpfter Kinder, die in ihrem eigenen Vorgarten überleben und sich gegen "riesiges" Ungeziefer verteidigen müssen. Weil die Spieler so winzig sind, sind die Insekten überlebensgroß und gefährlich.

Wer sich eh schon vor Spinnen fürchtet, für den ist das ganz sicher keine allzu angenehme Aussicht. Um Spielern mit Arachnophobie trotzdem Spaß am Spiel haben zu lassen, möchte Obsidian dieses Abenteuer mit einer Option ausstatten, die die achtbeinigen Kreaturen ausblendet/ersetzt. In einem Twitter-Gespräch antwortete das Studio einem besorgten Spieler:

"Gute Nachrichten [...]: Das @GroundedTheGame-Team implementiert einen Arachnophobie-Modus, um denjenigen zu helfen, die keine Fans von Spinnen sind und trotzdem das Spiel genießen möchten!" Wenig später stellte das Team klar, dass sich dieser Modus/Darstellungsoption noch in Entwicklung befinde und weitere Einzelheiten zu einem späteren Zeitpunkt geteilt werden.