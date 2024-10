In Googles Halloween-Spiel kämpfst du als niedliche Katze gegen Geister

HQ

Eine weitere Woche, ein weiteres Google-Spiel, um sich die Leerlaufzeit zu vertreiben. Letzte Woche haben wir es mit dem Halbmond in einer Reihe von zunehmend süchtig machenden Roguelike-Levels aufgenommen, und jetzt ist ein Ersatzspiel auf der Google-Startseite erschienen.

In dem Spiel Halloween 2024 schlüpfst du in die Rolle einer niedlichen schwarzen Katze, die einen fliegenden Besen und die Fähigkeit erhalten hat, im Weltraum zu atmen. Oben in der Atmosphäre gibt es jede Menge Geister, die du bekämpfen musst, um höher zu klettern, und das tust du durch Zeichnen.

Zeichne einfache Formen wie Linien, V-Formen, Blitze und Wirbel, um deine Feinde zu besiegen, aber im Gegensatz zu dem Halbmond-Spiel, über das wir letzte Woche berichtet haben, tauschst du hier Strategie gegen Reaktionszeit ein. Ihr müsst schnell sein, wenn ihr eure Formen zeichnet, denn selbst ein Screenshot für dieses Stück hat mich die meisten meiner Leben gekostet. Schauen Sie es sich hier an.

