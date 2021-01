In Gods Will Fall erheben sich keltische Krieger gegen tyrannische Götter

Clever Beans, ein Entwicklerteam aus England, haben uns diese Woche ein neues Spiel vorgestellt. Das Studio hat zuvor den PS4-Port von Wipeout Omega Collection mitentwickelt und nun bereiten sie sich auf die Veröffentlichung eines düsteren Actionspiels vor. Am 29. Januar soll Gods Will Fall auf allen Plattformen erscheinen, die vor PS5 und Xbox Series relevant waren.

Im Spiel wird es darum gehen, die ungerechte Herrschaft fieser Götter zu beenden. Diese Tyrannen haben die Menschheit schon vor langer Zeit versklavt und nun reicht es unserem keltischen Clan. Acht Spielfiguren mit individuellen Fähigkeiten und eigener Ausrüstung sollen sich in zehn zufallsgenerierte Reiche der Götter begeben und diese töten.

Publisher Deep Silver verliert relativ wenige Worte über das Spiel an sich, da sie stattdessen lieber direkt den Vorverkauf einleiten. Ein DLC namens "Valley of the Dormant Gods" ist geplant und wird weitere Inhalte einführen. Darunter drei Areale, zwei Charakterklassen inklusive neuer Fähigkeiten, zusätzliche Gegenstände zur Individualisierung der Champions und optische Anpassungen. Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Webseite des Spiels.