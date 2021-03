In Gameplay-Video zielt Sniper Ghost Warrior Contracts 2 auf Veröffentlichung im Juni ab

You're watching Werben

Als CI Games im vergangenen Herbst die unbestimmte Verzögerung von Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bestätigte, wurde 2021 als grobes Zeitfenster für die erwartete Fortsetzung bekanntgegeben. Heute veröffentlichten die polnischen Entwickler einen neuen Gameplay-Trailer mit der blutigen X-Ray-Kamera und Sektionen, die sich irgendwo zwischen ruhigen Schleichpassagen und explosivem Call-of-Duty-Feuerwerk positionieren. Am Ende des Materials lernen wir das neue Erscheinungsdatum von Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Der Titel wird am 4. Juni auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series eintreffen.

