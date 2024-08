In-Game-Werbung wird bei The International 2024 verboten

HQ

Valve setzt sich endlich gegen die wachsende Anzahl von In-Game-Werbung ein, die bei The International zu sehen ist. Das große Dota 2 Ereignis ist zu einem Nährboden für ablenkende Elemente und Branding von Unternehmenspartnern geworden, die die Systeme nutzen, die zuerst eingeführt wurden, um Teams und Spieler hervorzuheben, und jetzt unternimmt der Spieleentwickler Schritte, um sicherzustellen, dass dies nicht mehr der Fall ist.

In einem Blogbeitrag merkt Valve an: "Im Laufe der Jahre haben wir eine Reihe von Funktionen in Dota eingebaut, um diese Teams und Spieler zu feiern; leider haben wir in dieser Zeit gesehen, dass diese Funktionen zunehmend nicht dazu verwendet werden, die Team- oder Spieleridentität zu präsentieren, sondern um Werbung zu hosten. Um störende Elemente zu entfernen und uns voll und ganz auf das Spiel und die Leute konzentrieren zu können, werden wir in diesem Jahr bei The International keine Werbung und kein Sponsoring im Spiel haben, auch nicht in Form von Teambannern, Basislogos und Tags in Spielernamen."

Erwarten Sie im Wesentlichen nicht, dass Sie bei der diesjährigen Veranstaltung irgendeine Art von Werbung im Spiel sehen werden, was bedeutet, dass Teams und E-Sport-Organisationen wahrscheinlich alternative Optionen prüfen müssen, um ihre Unternehmens- und Markensponsoren in Zukunft hervorzuheben.