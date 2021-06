In fünf Wochen öffnet ihr Death's Door auf Xbox und PC

Devolver Digital enthüllte gestern Abend das Erscheinungsdatum von Death's Door. Das Actionspiel wird am 22. Juli auf den beiden aktuellen Xbox-Konsolen (Series und One) und PC erscheinen, verrät ein neuer Trailer. In Death's Door spielen wir eine Sensenmann-Krähe, die eine gestohlene Seele zurückbringen muss. Wir werden flinke Reflexe und einigen Hirnschmalz brauchen, um die gefährlichen Gegner und viele Puzzle-Fallen zu überstehen.

Das Video zeigt auch einige der Bewegungsoptionen und den Regenschirm, der die schwächste Waffe im Spiel darstellt. Wenn ihr damit das gesamte Abenteuer abschließt, schaltet ihr wohl einen besonderen Erfolg frei (das haben die Entwickler jedenfalls bei der Projektvorstellung im März gesagt).