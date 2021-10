In Forza Horizon 5 warten fast 500 Autos auf euch

HQ

Der Fuhrpark von Forza Horizon 5 umfasst fast 500 Autos und es werden immer mehr. Erst am Wochenende wurden dem Titel drei Wagen des schwedischen Herstellers Volvo, zwei Muscle-Cars der Marke Shelby aus den USA und das Elektroauto Lotus Evija (2020) (dieses Hypercar beschleunigt in neun Sekunden auf 300 km/h) hinzugefügt. Das ist für uns nicht sehr interessant, aber ein Verweis auf die gewaltige Autoauswahl von Forza Horizon 5 kann sicherlich nicht schaden. Das Spiel wird am 9. November für PC und Xbox-Konsolen verfügbar und eine vollständige Liste mit allen offiziell unterstützten Autos des Rennspiels findet ihr hinter diesem Link.