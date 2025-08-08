In Finnland gibt es Bibliotheken, die man nicht mit Schuhen betreten darf

HQ

Laut finnischer Jugendarbeit gibt es inzwischen mehrere Bibliotheken in ganz Finnland, in denen es verboten ist, mit Schuhen hineinzugehen. Sie müssen während Ihres Besuchs entweder Ihre Schuhe ausziehen oder kleine Plastiktüten auf Ihre Füße legen.

Die örtliche Bibliothekarin Sylvia Jänis Veini in Rovaniemi sagt, dass diese neue Politik "ziemlich gut" angenommen wurde. Einige haben gefragt, warum die Bibliothek schuhfrei ist. Die Logik ist, dass sich die Bibliothek im selben Gebäude wie eine Schule und ein Kindergarten befindet. Auf diese Weise sind alle Einrichtungen leichter sauber zu halten.

Auf der anderen Seite gibt es in Joensuu seit 2018 schuhfreie Bibliotheken, und seitdem gibt es in der Gegend noch mehr solcher Bibliotheken. Anfangs gab es Probleme, weil die Leute nicht verstanden, dass sie ihre Schuhe ausziehen oder Plastiktüten auf ihre Füße legen müssen. Heutzutage wird in der Regel das Schuhfrei-Prinzip respektiert.

Der Geschäftsführer des finnischen Bibliotheksverbandes, Juha Manninen, sagt, dass sich die schuhfreien Bibliotheken oft im selben Gebäude befinden wie andere Attraktionen, wie z. B. Schulen. Es gibt keine Statistiken darüber, wie verbreitet diese schuhfreien Bibliotheken in Finnland wirklich sind.

Möchten Sie in einer schuhfreien Bibliothek Geschäfte machen?