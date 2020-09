In Empire of Sin baut ihr Anfang Dezember euer Gangster-Imperium auf

Das Erscheinungsdatum von Empire of Sin ist seit gestern bekannt, das Strategiespiel erscheint am 1. Dezember. Nintendo strahlte am Nachmittag einen neuen Trailer für das Spiel von Romero Games aus, in dem die Spieler das Flair der Goldenen Zwanziger genießen konnten. Publisher Paradox Interactive startete anschließend den Vorverkauf mit drei Verkaufseditionen: Vorbesteller erhalten einen zusätzlichen Gangster, in der Deluxe Edition liegt ein DLC-Code bei, mit dem ihr schon am Anfang deutlich stärker unterwegs seid, und die Premium Edition enthält zusätzlich noch der Saison Pass. Zwei Erweiterungen sind für Empire of Sin aktuell geplant, die aber erst nächstes Jahr erscheinen.

In Empire of Sin baut ihr euch ein eigenes Gangster-Imperium auf und kämpft rundenbasiert im Xcom-Stil. Der Titel spielt zur Zeit der amerikanischen Prohibition in Chicago, zu dieser Zeit durfte in Amerika kein Alkohol verkauft werden. Mit illegalen Brennereien bedient ihr diesen Bedarf und macht euch gleichzeitig Freunde, ganz ohne die Fäuste zu schwingen oder den Colt rauszuholen. In jedem Fall müsst ihr aufpassen, wem ihr mit euren Aktionen auf die Füße tretet, sonst geht es eurer Bande an den Kragen. Einen ersten Eindruck des Spiels können wir euch in diesem Vorschauartikel anbieten.