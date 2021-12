In Dungeon Munchies verarbeitet ihr eure Feinde zu leckeren Gerichten und hilfreicher Ausrüstung

Majaja und Chorus Worldwide Games haben am Abend einen Titel vorgestellt, der 2D-Pixelart mit hübschen Charakter-Sprites, Crafting, Kochen und Kämpfen kombiniert. In Dungeon Munchies sind wir ein Untoter, der in einem unterirdischen Labyrinth wiederbelebt wurde. Nachdem wir die „Nekro-Köchin" Simmer aus ihrem Gefängnis befreien, hilft sie uns dabei, von diesem unheiligen Ort zu fliehen.

Die Gameplay-Schleife besteht daraus, Monster zu töten, die Überbleibsel in leckere Gerichte oder neue Waffen zu verwandeln und mit dieser neu gefundenen Stärker größere Gefahren zu überwinden. Die verschiedenen Gerichte gewähren uns zusätzliche Fähigkeiten, mit denen die Spieler ihren eigenen Spielstil festlegen können. Der Titel ist ab sofort auf PC und Nintendo Switch erhältlich, für knapp 15 Euro.