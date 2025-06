Entwickler Outerloop Games hat gerade sein nächstes Projekt während des Day of the Devs bekannt gegeben. In diesem Spiel, das als Dosa Divas bekannt ist, geht es darum, gegen ein böses Fast-Food-Imperium zu kämpfen, und zwar mit rundenbasierten Kämpfen.

Das Spiel wird als "pikantes narratives, rundenbasiertes RPG" beschrieben und dreht sich um zwei Schwestern, die sich nach Jahren der Trennung wieder versöhnt haben, um eine Fast-Food-Kette zu zerschlagen und die Community wieder mit ihren farbenfrohen Traditionen zu verbinden. Um dies zu erreichen, wird uns ein Plattformspiel durch lebendige Dörfer, Kämpfe mit Unternehmensschlägern, emotionale Gespräche mit unseren Lieben und sogar die Möglichkeit versprochen, uns zu einem leckeren Essen zusammenzusetzen, bevor sich unsere Wege trennen.

Ähnlich wie bei Clair Obscur: Expedition 33 wird uns gesagt, dass die rundenbasierte Aktion Dosa Divas auch ein Timing-Element hat, bei dem die Spieler einen Aktionsknopf drücken, sobald ein Angriff landet, um seinen Schaden zu verstärken und Blöcke gegen Angriffe zu stärken. UmSpirit Powers dies zu ergänzen, können Spieler ihre Builds in eines von fünf Geschmacksprofilen einteilen, die effektiv als Elemente fungieren und es euch ermöglichen, die Schwäche eines Gegners auszunutzen.

Das Koch- und Mahlzeitensystem ist Dosa Divas Möglichkeit, sich mit den Dörfern zu verbinden, in die du reist, da du sammeln, fischen und tauschen kannst, um Zutaten zu sammeln, die für alle Arten von "köstlichen, herzhaften Gerichten" verwendet werden, die deinen Ruf bei den Einheimischen verbessern.

Wenn dies Ihr Interesse geweckt hat, werden Sie froh sein zu hören, dass Dosa Divas näher als weiter entfernt ist, da das Spiel irgendwann Anfang 2026 auf PC und Konsolen erscheinen soll.