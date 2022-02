In Disney Speedstorm rast ihr mit Disney- und Pixar-Charakteren um die Wette

Letzte Woche kündigte Gameloft einen kleinen Kartracer an, der noch dieses Jahr erscheinen soll. Das Free-to-Play-Spiel Disney Speedstorm will vor allem junge Spieler auf PC und Nintendo Switch mit bekannten Disney- und Pixar-Charakteren ansprechen. In einer Pressemitteilung erfahren wir, dass Captain Jack Sparrow aus Fluch der Karibik, Mickey Maus, Mulan, Sulley aus Die Monster AG und viele weitere Figuren spielbar sein werden.

Neben Einzelspielerherausforderungen dürfen sich junge Spieler auf Online-Spielmodi einstellen. Disney Speedstorm wird zudem Crossplay-Server bieten, sodass die Wahl der Plattform das Zusammenspielen nicht beeinträchtigt. Der Titel wird in Barcelona entwickelt und es soll noch dieses Jahr erscheinen. Zur Monetarisierung liegen aktuell noch keine Informationen vor, doch im einem ersten Trailer bekommen wir zumindest einen Eindruck der spielerischen Qualitäten.