In diesem neuen Trailer zu Twisters gibt es einen großen Sturm

Viele von uns erinnern sich an Jan de Bonts stürmischen Film Twister. Einer dieser liebenswert dummen 90er-Jahre-Filme voller Charaktere und Situationen, die ziemlich schwer ernst zu nehmen waren. Aber es hat Spaß gemacht und war unterhaltsam, und jetzt gibt es eine Fortsetzung in Form von Twisters, die voraussichtlich am 19. Juli in die Kinos kommt.

Da die Premiere näher rückt, ist die Zeit reif für einen zweiten und schweinischeren Trailer für das stürmische Spektakel, den Sie sich unten genauer ansehen können. Und ja, es sieht genauso charmant hirnlos aus wie erwartet. Überlebensgroße Tornados, die alles verschlingen, was sich ihnen in den Weg stellt, kombiniert mit zwei Teams, die trotz ihrer Differenzen gezwungen sind, zusammenzuarbeiten, um die Urkräfte der Natur zu bekämpfen.

Sind Sie begeistert von Twisters ?