In diesem neuen Borderlands 4 -Teaser verbergen sich viele Geheimnisse

Es war die Gamescom Opening Night Live 2024, und der Moderator Geoff Keighley zeigte uns den ersten Teaser des Abends, und es war Borderlands 4. Es wurde schon lange gemunkelt, dass sich das Spiel in der Entwicklung befindet, aber jetzt ist es offiziell. Borderlands 4 erscheint 2025 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.

Der Teaser selbst ist kurz, aber laut dem großen Boss von Gearbox Software, Randy Pitchford, enthält er "mehrere Geheimnisse" über das, was kommt.

Also, was ist da drin? Immerhin ist da das Gesicht von Handsome Jack, dem Präsidenten der Hyperion Corporation und dem Hauptbösewicht des Spiels in Borderlands 2. Der Teaser enthält auch eridinische Schrift. Diese Eridianer sind eine uralte, fortgeschrittene Rasse in der Geschichte von Borderlands. Der Teaser enthält zwei verschiedene Sätze von eridischem Text, und laut Leuten auf Reddit bedeutet dies übersetzt "ER SCHAUT ZU" und "BREAK FREE". Einige denken sogar, dass der Schauplatz des Spiels ein völlig neuer Planet sein könnte und nicht nur das alte Pandora, wie wir es alle gewohnt sind.

An diesem Punkt können wir uns alle diesen kurzen Teaser immer und immer wieder anschauen und darüber nachdenken, was kommt. Teilen Sie uns Ihre Gedanken zu Borderlands 4 im Kommentarbereich mit.