Haben sie in diesem Jahr nur 69 Elektroautos verkauft, jetzt scheitert Polestar in China

Der schwedisch-chinesische Elektroautohersteller Polestar hat in den vergangenen Jahren eine schwere Zeit hinter sich. Es wurde viel geliehenes Kapital aufgenommen, um sie am Leben zu erhalten, und jetzt ist klar, dass ihr China-Flop so unendlich deprimierend ist, weil sie es in ihrem Flagship-Store in Shanghai geschafft haben, insgesamt nur mickrige 69 Autos zu verkaufen.

Die Aktie des Unternehmens liegt jetzt bei nur 88 Cent und riskiert, aus der Nasdaq geworfen zu werden, während letzte Woche 100 Ingenieure aus der Fabrik in Göteborg entlassen wurden. Der Grund, warum die Autos von Polestar nicht mehr in China verkauft werden, ist der harte Wettbewerb, bei dem viele inländische Hersteller bessere Autos zum halben Preis anbieten.

Die Verkäufe von Polestar in China:

2023: 1100 Autos

2024: 3120 Autos

2025: 69 Autos

Carnewschina.com: "Polestar hat offiziell seinen letzten Direktvertriebsmarkt auf dem chinesischen Markt geschlossen. Das Geschäft befand sich laut Auto-home im L+Plaza in Qiantan, Shanghai. Das Unternehmen erklärte, dass dieser Schritt Teil einer strategischen Anpassung seines chinesischen Geschäftsmodells ist. Er betonte, dass andere Aktivitäten im Land sowie Kundenrechte davon unberührt bleiben. Polestar vertreibt seine Fahrzeuge mittlerweile hauptsächlich über Online-Kanäle."