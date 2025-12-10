In diesem Jahr hat der Weihnachtsmann neue Helfer: Die NATO entsandt sich wegen möglichen russischen Angriffs in Lappland

HQ

In der selbsternannten Heimatstadt des Weihnachtsmanns, wo Rentierschlitten quer durch verschneite Wälder fahren und Kinder Schlange für einen Blick auf Joulupukki selbst (das ist Finnisch für Weihnachtsmann) stehen, verändert eine unerwartete neue Erscheinung die sonst so festliche Landschaft: NATO-Soldaten.

In dieser Weihnachtssaison wird Rovaniemis üblicher Zustrom von Urlaubern von Tausenden internationaler Truppen empfangen, die durch Finnlands nördlichste Stadt für groß angelegte Militärübungen rotieren, während die Spannungen mit Russland steigen. Das nahegelegene Rovajärvi-Übungsgebiet (das größte Westeuropas) veranstaltet derzeit aufeinanderfolgende Übungen, um alliiertes Personal auf einen möglichen Konflikt an der längsten NATO-Russland-Grenze des Kontinents vorzubereiten.

Weihnachtsmann Finnland Rovaniemi Lappland // Shutterstock

Touristen stellen sich einer neuen Realität gegenüber.

Besucher, die nur festliche Stimmung erwarten, finden die arktische Idylle durchbrochen vom Geräusch niedrig fliegender Flugzeuge und Kolonnen von Militärfahrzeugen.

"Wir wussten nichts davon", sagt Donna Coyle aus Schottland (über The Guardian) und beschreibt die Überraschung, als sie während einer Rentiersafari mit ihrer kleinen Tochter Lyla Militärflugzeuge über ihnen rumpeln hörte.

Hannah Schlicker, die aus Stuttgart zu Besuch ist, sagt, dass selbst in Santas Heimatstadt der Krieg in Europa unausweichlich erscheint. "Du kannst dich nicht davor verstecken", sagt sie. "Heute Morgen bei einer Rentiertour sahen wir Militärflugzeuge herumfliegen... Es ist tatsächlich beängstigend, sich vorzustellen, wie nah wir [an Russland] sind."

Sogar der Weihnachtsmann Park (die unterirdische "Heimathöhle", in der Familien den Weihnachtsmann und seine Elfen treffen) erinnert an die geopolitische Lage: Die festliche Attraktion dient zugleich als städtischer Luftschutzbunker.

Rovaniemi, Finnland – 5. März 2017: Santa Claus Postamt im Santa Claus Village in Rovaniemi in Lappland, Finnland // Shutterstock

Eine strategische arktische Grenze

Nur 80 Kilometer von Russland entfernt ist Lappland seit dem NATO-Beitritt im Jahr 2023 zum zentralen Bestandteil Finnlands rasch weiterentwickelnder Sicherheitslage geworden. Rovaniemi wird voraussichtlich Elemente der neuen Forward Land Forces Battlegroup des Bündnisses beherbergen, die von Schweden geführt wird und Aggressionen entlang der östlichen Grenze abschrecken soll.

Während Lapland Steel 25 kämpften fast 1.000 Soldaten aus Finnland, Schweden und dem Vereinigten Königreich durch tiefen Schnee, Wälder und unter null Grad Temperaturen und übten Panzermanöver, Hubschrauberoperationen und arktische Kriegsfähigkeiten. Sie folgte auf den Nordschlag 225, der mehr als 2.000 finnische und polnische Soldaten zusammenbrachte.

"Wir bereiten uns auf das Schlimmste vor", sagt der 19-jährige schwedische Panzerfahrer Alva Stormark. "Es gibt einen Krieg in Europa, und wir sind den Russen nahe."

Oberst Marko Kivelä, Kommandeur der finnischen Jägerbrigade, beschreibt Lappland als eine Region von "extremer strategischer Bedeutung" und verweist auf Russlands umfangreichen militärischen Aufbau auf der Kola-Halbinsel, einschließlich der weltweit höchsten Atomwaffenkonzentration.

"Russland ändert seine Haltung", sagt er und warnt, dass Moskau neue Infrastruktur und Kommandostrukturen für die Kräfte vorbereitet, die nach dem Ende des Krieges in der Ukraine an die finnische Grenze zurückkehren sollen. "Es wird eine stärkere russische Streitmacht an unserer Grenze geben."

Rovaniemi, Finnland – 5. März 2017: Schneemann im Weihnachtsmann-Büro im Weihnachtsmanndorf in Rovaniemi, Lappland, Finnland // Shutterstock

Training für einen Konflikt, den niemand will

Für viele finnische Wehrpflichtige fühlt sich die Pflicht sowohl gewöhnlich als auch historisch an. Der Wehrdienst ist für die meisten finnischen Männer verpflichtend, und Freiwillige wie die 23-jährige Rebekka Bruun sagen, dass die wachsenden Spannungen nur ihr Gefühl von Zielstrebigkeit verstärkt haben.

"Es ist zermürbend", sagt Bruun und beschreibt Märsche, die fast die Hälfte ihres Körpergewichts tragen. "Aber ich bereue es nicht, beigetreten zu sein. Wir haben gut trainiert. Deshalb bin ich nicht nervös."

Die ebenfalls wehrpflichtige Joona Lahtelin, 20, teilt diese Ansicht. "Jemand muss es tun", sagt er. "Es ist kein so großer Schritt, wirklich zur Armee zu gehen, wenn Krieg kommt."

Unglaublicher Sonnenaufgang im Weihnachtsmanndorf in Rovaniemi, Finnland // Shutterstock

Nordische Verbündete schließen die Reihen

Das strategische Gewicht der Region hat zudem die Verteidigungszusammenarbeit zwischen den nordischen Ländern vertieft. In Rovaniemi trafen sich letzte Woche hochrangige Militärs aus Finnland, Schweden und Norwegen, um Pläne für die Einrichtung der finnischen Vorgeschobenen Landstreitkräfte voranzutreiben.

Brigadegeneral Michael Carlén von der schwedischen Armee sagt, die arktische Kampfgruppe werde die östliche Flanke der NATO stärken, indem sie in einigen der herausforderndsten Gebiete des Bündnisses Einsatzbereitschaft demonstriert. "Gewalt ist mit Russland zu vermeiden, indem wir unsere Fähigkeiten demonstrieren", sagt er.

Am 1. Dezember verpflichteten sich der finnische Ministerpräsident Petteri Orpo und sein schwedischer Amtskollege Ulf Kristersson, die gemeinsame Verteidigungsplanung und zivile Bereitschaft zu intensivieren.

Weihnachtsmanndorf in Rovaniemi // Shutterstock

Ein Weihnachten wie kein anderes

Zurück im Weihnachtsmanndorf fallen Schneeflocken auf Familien, die in Winterkleidung gehüllt sind und sich anstellen, um dem Weihnachtsmann ihre Wünsche zuzuflüstern. Ein paar Meilen entfernt hallen das Grollen der Panzerung und das Schlagen der Hubschrauberblätter über die gefrorene Landschaft.

In Rovaniemi strahlt die Weihnachtsmagie immer noch. Doch dieses Jahr teilt er die Bühne mit einer deutlichen Erinnerung: Selbst an der Spitze der Welt fühlt sich Europas neuer Kalter Krieg sehr nah an.