In diesem Jahr feiert das Xbox FanFest in Los Angeles sein 10-jähriges Jubiläum, aber das Datum wird nicht mit dem Xbox Games Showcase zusammenfallen

Riechen Sie das? Der Frühling explodiert, Blumen und Tiere sprühen vor Leben... Und große Unternehmen und Organisationen beginnen, sich für die Saison der großen Sommer-Gaming-Events aufzuwärmen. Erst vor wenigen Stunden hat Xbox seine Doppelvorstellung für den 8. Juni mit dem Xbox Games Showcase 2025 bestätigt, bei dem wir uns auf Fable, Halo und Gear of War freuen können, gefolgt von The Outer Worlds 2 Direct. Aber es sieht so aus, als ob es in diesem Jahr weitere Änderungen am großen Gaming-Tag der Xbox geben wird, da die Änderungen auf dem Xbox FanFest angekündigt wurden.

Traditionell findet diese persönliche Veranstaltung für die Gaming-Abteilung von Microsoft mit ihren Spielern seit den Tagen der E3 in der Stadt Los Angeles statt und wird dann mit dem Summer Game Fest fortgesetzt, aber in diesem Jahr wurde angekündigt, dass es an diesen Terminen nur digital sein wird. Es mag ein wenig besorgniserregend erscheinen, aber es wäre seltsam, wenn Xbox auf ihr größtes PR-Event des Jahres mit Spielern verzichten würde, vor allem, wenn man bedenkt, dass sie in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiern. Stattdessen wird in einer von Geoff Keighley geposteten E-Mail an die Fans angekündigt, dass dieses besondere Xbox FanFest nach dem Showcase angekündigt wird.

Es ist möglich, dass Microsoft etwas Besonderes für diesen Anlass vorbereitet und die diesjährige Feier sogar nach Europa (Gamescom) verlegt, um die Marke auf dem Kontinent zu stärken und einige der jüngsten Handelsbeschränkungen zu umgehen.

Was denkst du darüber und werden wir dieses Jahr ein ganz besonderes Xbox FanFest persönlich sehen?