In "The Hunt for Gollum" werden sowohl Gandalf als auch Frodo zu sehen sein, deutet McKellen an

Sir Ian McKellen mag im Laufe seiner langen Karriere viel erreicht haben, aber vor allem wird er für immer am meisten mit Gandalf in Peter Jacksons Der Herr der Ringe-Trilogie in Verbindung gebracht werden. Eine Rolle, die er Gerüchten zufolge in The Hunt for Gollum wieder aufnehmen wird, dem neuen Film, bei dem Gollum selbst oder besser gesagt Andy Serkis Regie geführt hat. Und während einer kürzlichen Veranstaltung in London verblüffte McKellen die Menge, indem er bestätigte, dass Frodo auch in dem Film zu sehen sein wird.

"Ich habe gehört, dass es einen weiteren Film geben wird, der in Mittelerde spielt, und die Dreharbeiten werden im Mai beginnen. Er wird von Gollum geleitet werden, und es dreht sich alles um Gollum. Ich verrate euch zwei Geheimnisse über das Casting: Es gibt eine Figur im Film namens Frodo, und es gibt eine Figur im Film namens Gandalf. Abgesehen davon sind meine Lippen versiegelt!"

Das bedeutet natürlich nicht unbedingt, dass Elijah Wood als Frodo zurückkehren wird, und es ist nicht bestätigt, ob McKellen selbst seine Rolle als Gandalf tatsächlich wieder aufnehmen wird. Dennoch sind die Andeutungen schwer zu ignorieren. Warner Bros.-Chef David Zaslav hat The Hunt for Gollum neben Batman, Superman und Harry Potter bereits als eines der besten kommenden Projekte des Studios positioniert.

