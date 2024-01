In Destiny 2 kannst du deinen Charakter anpassen, bevor "Die letzte Gestalt" erscheint

HQ

Die letzte Erweiterung von Destiny 2, The Final Shape, soll noch in diesem Jahr, am 4. Juni, erscheinen, aber in einem kürzlich erschienenen Blogbeitrag von This Week at Bungie hat der Entwickler einige wichtige Änderungen erklärt, die in Erwartung der Erweiterung kommen werden.

In erster Linie kommt die Charakteranpassung in Destiny 2 ohne Kosten oder Begrenzung der Häufigkeit, mit der ihr euer Aussehen ändern könnt. Es gibt nur einen Haken, und der ist, dass du die Herkunft deines Charakters nicht ändern kannst. Also nein, du kannst nicht plötzlich von einem langweiligen alten Menschen zu einem Exo oder Erwachten werden.

Außerdem wird eine neue Glimmer-Kappe eingeführt, die die Menge, die ihr tragen könnt, von 250.000 auf 500.000 verdoppelt. Es gibt einige zusätzliche Ergänzungen, die in dem Beitrag besprochen werden, darunter zwei neue Rüstungssets, aber abgesehen davon scheint es, dass später noch weitere große Änderungen kommen werden.