In der zweiten Staffel von Welcome to Wrexham treffen Rob und Ryan auf den König

Die Geschichte der Übernahme des unglaublich alten, aber kleinen walisischen Fußballvereins Wrexham AFC durch Ryan Reynolds und Rob McElhenney war eine Geschichte, die scheinbar die ganze Welt unterhalten hat. Dank der Welcome to Wrexham-Dokumentarserie haben wir einen Einblick in die Übernahme erhalten und erfahren, wie die beiden den Verein in ihrer ersten Saison geführt haben.

Jetzt, da der Fußball nach einer Sommerpause wieder zurückkehrt, wurde ein Datum festgelegt, an dem Welcome to Wrexham für seine zweite Saison zurückkehren wird, wobei dies der 13. September für diejenigen in Großbritannien und Europa ist.

In der Serie treffen die beiden auf den König von England, stellen endlich ein Team zusammen, das aus der National League aufsteigen kann, und vieles mehr, und Sie können im neuen Trailer unten einen Teaser von all dem erhalten.