In der zweiten Staffel von The Lord of the Rings: The Rings of Power gibt es einen Troll, der auf Mike aus Breaking Bad basiert

HQ

Die Idee, einen Charakter aus Mittelerde zu haben und in einem The Lord of the Rings -Projekt zu verwenden, das auf dir basiert, muss sehr schmeichelhaft sein, zumindest gehen wir davon aus, dass dies die meiste Zeit der Fall ist.

Denn in einem kürzlichen Interview mit Empire wurde von Patrick McKay, dem Showrunner von The Lord of the Rings: The Rings of Power, enthüllt, dass eine Schneetrollfigur auf Mike Ehrmantraut von Breaking Bad, gespielt von Jonathan Banks, basiert.

Der fragliche Troll heißt Damrod the Hill-troll, und McKay fügte hinzu: "[Er] wurde teilweise von Mike Ehrmantraut in Breaking Bad und Better Call Saul inspiriert. Wenn man sich die Art und Weise ansieht, wie er sich bewegt und sein lässiges Gefühl der Stärke."

Wir sind uns nicht sicher, ob Banks sich geschmeichelt fühlen sollte oder nicht, dass ein Trollcharakter auf ihm basiert. Am Ende des Tages würden viele von uns wahrscheinlich die Chance nutzen, einen Ork oder Goblin aus Mittelerde auf uns zu setzen.