In der zweiten Staffel von Our Flag Means Death taumeln Blackbeard und Stede vor Liebeskummer

Der vollständige Trailer für die zweite Staffel von Our Flag Means Death ist jetzt gelandet und hat uns einen Einblick in die Action und Handlung gegeben, die die Rückkehr der Serie bieten wird. Das vorherrschende Thema scheint sich um den Herzschmerz zwischen Stede Bonnet und Blackbeard zu drehen, nachdem sich das Paar am Ende der ersten Staffel getrennt hat. Aber natürlich ist auch die Crew und bestenfalls böse Piraten ein klarer Fokus.

Die Show wird am 5. Oktober 2023 zu Max zurückkehren, und was das für Regionen ohne den Streaming-Dienst bedeutet, ist unklar, aber zweifellos muss zum Beispiel Großbritannien etwas länger warten, um die Ereignisse dieser zweiten Staffel zu sehen.