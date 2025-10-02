In der zweiten Staffel von Landman steht noch mehr auf dem Spiel

HQ

Als Landman letztes Jahr auf Paramount+ debütierte, erwies es sich als großer Hit, tatsächlich eines der bisher erfolgreichsten Projekte des Streamers. Es dauerte nicht lange, bis eine zweite Staffel grünes Licht erhielt, und auch sie wurde eindeutig beschleunigt, denn sie steht kurz vor der Ankunft.

In der zweiten Episode, die am 16. November Premiere feiert, kehrt Billy Bob Thornton in die Hauptrolle zurück und tritt neben Demi Moore, Andy Garcia, Sam Elliott und anderen auf.

Was von der zweiten Staffel zu erwarten ist, erklärt die Synopsis: "So wie Öl aus der Erde aufsteigt, steigen auch Geheimnisse - und Tommy Norris' (Thornton) Belastungsgrenze könnte näher sein, als ihm bewusst ist. Angesichts des wachsenden Drucks von M-Tex Oil, Cami Miller (Moore) und dem Schatten seiner Verwandten ist das Überleben in Westtexas nicht nobel - es ist brutal. Und früher oder später muss etwas kaputt gehen."

Da die Serie fast wieder auf der Streaming-Plattform zu sehen ist, könnt ihr euch unten den Trailer für die zweite Staffel von Landman ansehen.