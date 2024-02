In der zweiten Staffel von Beef könnten sich Anne Hathaway und Jake Gyllenhaal mit einem anderen Paar streiten

HQ

Beef war ein ziemlich großer Erfolg für Netflix, denn in der ersten Staffel der Serie befehdeten sich Ali Wong und Steven Yeun und machten sich gegenseitig das Leben zur Hölle. Obwohl diese Staffel ziemlich viel Kritikerlob erntete und solide Zuschauerzahlen auf dem Streamer verzeichnete, sieht es so aus, als ob Wong und Yeun in Staffel 2 nicht zurückkehren werden.

Stattdessen berichtet Deadline, dass es beim zweiten Auftritt doppelt so viel Beef geben wird, da es sich diesmal um zwei Paare drehen soll. Bei den Paaren soll es sich um das schlagkräftige Duo Anne Hathaway und Jake Gyllenhaal sowie die jungen und aufstrebenden Stars Charles Melton und Cailee Spaeny handeln. Während die beiden letzteren noch nicht zusammengearbeitet haben, haben die beiden eine Vergangenheit, denn die beiden waren die Hauptdarsteller der romantischen Komödie Love and Other Drugs aus dem Jahr 2010.

Es ist unklar, wann genau Beef wieder in Produktion gehen wird, aber es wird erwähnt, dass die Dreharbeiten für die zweite Staffel bereits in diesem Sommer oder Herbst beginnen sollen, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass sie 2025 auf Netflix landen wird.