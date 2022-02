In der Paramount-Serie werden wir das Gesicht des Master Chiefs sehen

HQ

Der Protagonist der meisten Halo-Ableger - John #117, besser bekannt als "Master Chief" - hat uns in den Spielen bislang noch nie sein Gesicht gezeigt. Wer Halo 4 auf dem Schwierigkeitsgrad "Legendär" durchgespielt hat, kam diesem Ausblick relativ nahe, doch wer sich hinter dem Helm des Supersoldaten befindet, ist für uns ein einziges Mysterium. In der kommenden Web-Serie, die im Frühjahr auf Paramount+ laufen wird, werden wir dem Chief aber endlich in die Augen schauen können, bestätigt Kiki Wolfkill, Studioleiterin und Chefin der Transmedia-Abteilung bei 343 Industries, gegenüber IGN:

"Wir wollten eine persönliche Geschichte mit Charakteren erzählen und als wir uns [damit] befassten, wurde klar, dass man die Person in der Rüstung und unter dem Helm endlich sehen muss. [Deshalb] werdet wir sein Gesicht sehen. Für manche Leute war es ein Moment, an dem 20 Jahre lang gearbeitet wurde, während es für andere Leute etwas ist, das sich sehr schwer vorstellbar anfühlt. Wir respektieren beide Seiten [...] absolut: Diejenigen, die das Gesicht des Master Chiefs wirklich sehen wollen, und diejenigen, die es nicht wollen. Aber für die Natur dieser Geschichte fühlte es sich wirklich wichtig an, sich auf andere Weise mit dem Master Chief zu verbinden. Und das bedeutete, das Gesicht zu zeigen."

Für Filmen und Serien mit Helden, die Helme oder Masken tragen, ist das Demaskieren immer ein großer Moment. Dabei sei erinnert, dass das Gesicht des Master Chiefs in den Spielen gar kein Geheimnis ist. Am Ende von Halo: Combat Evolved zum Beispiel kann John seinen Helm nach langer Mission endlich abnehmen und es ist das Normalste der Welt. Der Schauspieler Pablo Schreiber spielt in der Paramount-Serie übrigens die Figur des Supersoldaten.