In der Open Alpha von Splitgate 2 wurden über 500.000 Spiele gespielt

Die Splitgate 2 Open Alpha sind vor kurzem zu Ende gegangen. Nach einer kurzen Weile, in der die Fans in das Spiel einsteigen und einen ersten Vorgeschmack darauf bekommen haben, was Entwickler 1047 Games auf Lager hat, ist die Alpha abgeschlossen und jetzt haben wir einen Haufen Informationen über die Tendenzen der Spieler.

In der Alpha, die als Teil einer langen Infografik geteilt wurde, wurden über 500.000 Spiele gespielt, über 59 Millionen Kills erzielt, über 20 Millionen Portale gespawnt, mehr als eine Million Bonks mit dem BFB, ein 200%iges Wachstum bei neuen Spielern, die meisten Kills, die dem Aeros Assault Rifle zugeschrieben wurden, und die meisten Power-Waffen-Kills, die stattdessen dem Aeros Dual SMG zugeschrieben wurden, Und ein Hahn wurde auch entdeckt.

Die vollständige Infografik finden Sie unten, und für mehr über Splitgate 2 können Sie unsere neueste Vorschau hier oder unten lesen oder ansehen.