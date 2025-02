In der neuesten Folge von The Gamereactor Show sprechen wir über die kürzlichen Schließungen von Warner Bros. Games Studios Alex und ich teilen unsere Gedanken darüber, was das bedeutet und was es für die Zukunft bedeuten könnte.

HQ Anfang dieser Woche wurde die Videospielindustrie erschüttert, als sich herausstellte, dass Warner Bros. Games plante, drei seiner Studios zu streichen und zu schließen, darunter das langjährige Monolith Productions und das erst kürzlich erworbene Player First Games. Diese Entscheidung erstreckte sich auch auf die Absage des Wonder Woman -Spiels, und es ist eine Gesamtentscheidung, die die Fans nicht gerade positiv getroffen hat. Vor diesem Hintergrund haben wir diese Situation nun zum Thema der neuesten The Gamereactor Show Folge gemacht, in der Alex und ich zusammenkommen, um darüber zu sprechen, was das für die bevorstehende Zukunft bedeutet und wie es sich auch auf die Zukunft auswirken könnte. Um unsere Gedanken zu dieser verrückten Situation zu hören, schauen Sie sich die neueste Folge von The Gamereactor Show unten an oder besuchen Sie Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.