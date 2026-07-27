In der Nähe von Space Needle in Seattle geschieht eine Schießerei, bei der drei Menschen ums Leben kommen

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Ein weiterer Vorfall mit aktiven Schützen hat sich in den Vereinigten Staaten ereignet. Gestern, gegen 18:00 Uhr Ortszeit (2:00 BST/3:00 MESZ am 27. Juli), wurden mehrere Personen getötet und weitere verletzt, als ein Schütze auf einem Food-Festival in Seattle, nahe dem berühmten Space Needle Wahrzeichen der Stadt, das Feuer eröffnete.

Der Vorfall ereignete sich im Seattle Centre, das laut BBC News das jährliche Bite of Seattle Food Festival ausrichtete. Es wurden Schüsse abgegeben und die Polizei reagierte bald darauf und schaffte es, einen Verdächtigen festzunehmen, während ein zweiter Verdächtiger vom Tatort floh und bisher nicht gefunden wurde, wie Bürgermeisterin Katie Wilson bestätigte.

Es wird erwähnt, dass bei den Opfern zwei Personen am Tatort starben, ein dritter später im Krankenhaus an seinen Verletzungen starb, wobei ein zweitjähriger Junge ein Todesopfer war.

Über die abscheuliche Tat sagte Wilson: "Betroffene Familien erleben den schlimmsten Moment ihres Lebens, und eine ganze Gemeinschaft versucht zu verstehen, wie ein Treffen, das um Kultur, Verbindung und Freude aufgebaut war, in Schüssen endete. Heute Abend gilt unsere Aufmerksamkeit den Menschen, deren Leben verloren wurden, denen, die um ihre Genesung kämpfen, und den Familien an ihrer Seite. Seattle trauert mit dir, und wir werden in den schwierigen Tagen an deiner Seite stehen."