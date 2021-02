In den ersten zwei Monaten verkauft Sony über 4,5 Millionen Playstation 5

You're watching Werben

Microsoft und Sony haben beide damit geprahlt, dass sich die ihre aktuellen Konsolensysteme schneller verkaufen, als es bei vergangenen Generationen der Fall war. Konkrete Verkaufszeiten wurden bis jetzt jedoch geheim gehalten. Solche Details machen sich in Finanzberichten aber besonders gut und deshalb macht Sony nun den Anfang:

Aus dem aktuellen Quartalsbericht des japanischen Unternehmens geht hervor, dass bis zum 31. Dezember mehr als 4,5 Millionen Playstation-5-Geräte ausgeliefert wurden. "Ausgeliefert" bedeutet normalerweise, dass diese Anzahl an Händler auf der ganzen Welt geschickt wurden und dort wahrscheinlich im Lager einstauben - mit Verkaufszahlen hat das also in der Regel nicht viel zu tun. Wer in den letzten Wochen jedoch nach einer Playstation 5 gesucht hat, der wird bestimmt wissen, dass das Teil überall vergriffen ist.

Jim Ryan, CEO und Firmenpräsident von Sony Interactive Entertainment, hat in den letzten Monaten mehrfach erklärt, dass sie jede hergestellte Konsole auch verkauft haben. Wir können also mit relativer Sicherheit davon ausgehen, dass sich weltweit mindestens 4,5 Millionen Playstation 5 in Privathaushalten befinden. Wenn man die Daten mit der Nachfrage der Playstation 4 vergleicht, fällt ein leichtes Wachstum auf. Die Hardware konnte 2013 in einem vergleichbaren Zeitraum über 4,2 Millionen Einheiten absetzen. Bis zum 31. März hofft Sony darauf, mindestens 3 Millionen zusätzliche Einheiten ausliefern zu können.