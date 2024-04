In den 1950er Jahren hätte es beinahe einen James Bond mit weiblicher Hauptrolle gegeben

HQ

Damals, in den 1950er Jahren, war James Bond ein ganz anderes Biest. Es war keine langjährige Filmreihe, die Jahrzehnte dauerte, mit unzähligen Hauptdarstellern auftrat und fast ein Maskottchen für Großbritannien war. Tatsächlich hatte James Bond in den 1950er Jahren so zu kämpfen, dass es Gespräche gab, die Hauptrolle stattdessen an eine weibliche Hauptrolle zu vergeben.

Das geht aus der kommenden Biografie des James-Bond-Autors Ian Fleming des Schriftstellers Nicholas Shakespeare hervor. Laut IndieWire hieß es, dass es aufgrund der schwachen Leistungen von Thunderball und Casino Royale Pläne gab, Susan Hayward als neue Hauptdarstellerin vor der Schaffung von Dr. No zu gewinnen, eine Idee, die aus dem Kopf von Produzent Gregory Ratoff entsprang.

Wenn man bedenkt, dass es im Vorfeld des neuesten Films (No Time to Die ) eine ziemliche Gegenreaktion gab, weil Lashana Lynch aufgrund von Bonds Rücktritt nur den 007-Spitznamen übernahm (und nicht einmal James Bond wurde), hätte dies zweifellos eine ganz andere Dose mit Würmern geöffnet, vor allem, wenn man bedenkt, wie viel weniger fortschrittlich die Gesellschaft vor sechs Jahrzehnten war.

Shakespeare schreibt über den Plan: "Seit Mitte der 1950er Jahre waren viele bekannte Schauspieler angesprochen worden. Gregory Ratoff hatte die faszinierende Idee, Bond von einer Frau, Susan Hayward, spielen zu lassen. Ian hatte mehrere Möglichkeiten in Betracht gezogen, von Richard Burton ("Ich denke, dass Richard Burton bei weitem der beste James Bond wäre") über James Stewart ("Ich hätte überhaupt nichts gegen ihn als Bond, wenn er seinen Akzent leicht anglisieren kann") bis hin zu James Mason ("Wir müssen uns vielleicht mit ihm zufrieden geben')".

Es ist zwar unklar, was die Zukunft für James Bond bereithält, aber Co-Produzentin Barbara Broccoli hat in der Vergangenheit bestätigt, dass Bond immer eine männliche Figur sein wird, aber das bedeutet sicherlich nicht, dass wir in Zukunft keinen weiblichen 007 mehr sehen werden, oder?