In Delta Force: Hawk Ops "ist das Wichtigste, das Betreibersystem zu bauen"

Die moderne Version des beliebten Taktik-Shooter-Vorläufers Delta Force war eine der überraschenden Ankündigungen auf der Gamescom und nach ihrer Enthüllung hatten wir das Vergnügen, am Stand von Level Infinite vorbeizuschauen, um mit dem Produzenten und Regisseur Shadow Guo von TiMi Studios zu sprechen, um mehr über die Leidenschaft zu erfahren, die in den Neustart des legendären Franchise für modernes Publikum und Plattformen in Form von Hawk Ops fließt.

"Delta Force war das erste FPS-Spiel von mir und meinen Teammitgliedern, daher freuen wir uns sehr, es für euch zurückzubringen", sagt Guo im Interview. "Im Trailer der Pre-Show haben wir viele spannende Elemente in den Trailer eingebaut. Zuerst werden wir den klassischen Kampagnenmodus Black Hawk Down zurückbringen (...). Unsere Spielpositionierung ist es, Ihnen ein operatorbasiertes taktisches Shooter-Spiel der nächsten Generation zu bieten, daher ist das Wichtigste, das Operator-System aufzubauen.

"Das erste ist, dass wir versuchen, euch eine große, gefährliche und unvorhersehbare Welt zu bieten, damit die Spieler als Special Operator in dieser gefährlichen Welt spielen", fügt der Regisseur über Karten und Multiplayer hinzu. "Der Kampfmodus bietet Platz für mehr als 32 Spieler. Wir versuchen, euch eine große, gefährliche und unberechenbare Welt zu bieten, damit die Spieler als Special Operator in dieser gefährlichen Welt spielen können."

"Wie wir alle wissen, hat Delta Force einen klassischen Multiplayer-Modus im großen Maßstab. Wir werden diese Tradition auch auf das neue Delta Force: Hawk Ops übertragen. Sie können in diesem groß angelegten Multiplayer-PvP-Modus verschiedene Fahrzeuge, Operator und Ausrüstungen auswählen.

Sehen Sie sich das vollständige Interview an, um mehr über den Hollywood-Touch und das Talent von Hawk Ops zu erfahren, wie Hardcore-PvP sein wird oder über den Shooter-Hintergrund der TiMi Studios.