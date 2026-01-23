In Davos erinnert Selenskyj Europa an Russland: "Raus aus Grönland-Modus" und übernehmen Sie das Kommando

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hielt am Donnerstag auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos eine scharfe Rede, in der er die europäischen Staats- und Regierungschefs vorwarf, im "Grönland-Modus" zu bleiben und auf Anweisungen von US-Präsident Donald Trump zu warten, anstatt entschlossene Maßnahmen in der Ukraine und anderen geopolitischen Krisen zu ergreifen. Seine Äußerungen kamen, als der Kontinent mit den Folgen von Trumps Grönland-Ambitionen und seinem jüngsten Rahmenabkommen zu kämpfen hatte, das den USA erweiterten Zugang zur arktischen Insel gewährt.

"Erst letztes Jahr habe ich hier in Davos meine Rede mit den Worten beendet: 'Europa muss wissen, wie es sich verteidigt'", sagte Selenskyj. "Ein Jahr ist vergangen, und nichts hat sich verändert. Europa bleibt im Grönland-Modus: Vielleicht tut irgendwo jemand etwas." Die spitzen Worte des Präsidenten unterstrichen seine Frustration über das, was er als Europas Selbstzufriedenheit sieht, obwohl die Ukraine weiterhin russische Angriffe erträgt, die Strom und Heizung in Großstädten während eines harten Winters unterbrechen.

Selenskyj rief Europa dazu auf, eine stärkere Haltung gegenüber Russland einzunehmen, und forderte die NATO-Mitglieder auf, ihre Verteidigung zu stärken und die Schattenflotten von Tankern ins Visier zu nehmen, die Moskaus Kriegsmaschineri finanzieren. Er kritisierte auch symbolische Gesten wie den Truppenentsenden nach Grönland, die Infragestellung des strategischen Werts und der Botschaften, die sie an Russland, China und Dänemark senden. "Wenn Putin sich entscheidet, Litauen einzunehmen oder Polen anzugreifen, wer wird dann reagieren?" fragte er. "Im Moment existiert die NATO dank des Glaubens, dass die Vereinigten Staaten handeln werden... Aber was, wenn nicht?"

Trotz seiner Kritik an Europa vermied Selenskyj es sorgfältig, Trump direkt anzugreifen, selbst als der US-Präsident den Gesandten Steve Witkoff nach Moskau schickte, um die ins Stocken geratenen Friedensgespräche mit Wladimir Putin voranzutreiben. Selenskyj erkannte den Wert des Dialogs an, betonte jedoch, dass jede Teilnahme an Initiativen wie Trumps neu gegründetem Board of Peace erst nach Kriegsende möglich sei, und wies auf die Unmöglichkeit hin, an der Seite Russlands oder seines Verbündeten Belarus in solchen Foren zu sitzen.

Mit Blick auf die Zukunft bestätigte Selenskyj, dass die Ukraine, Russland und die Vereinigten Staaten an diesem Wochenende in Abu Dhabi trilaterale Gespräche führen werden, die ersten seit der russischen Invasion 2022. Während er die Erwartungen dämpfte und Russland aufforderte, bereit zu einem Kompromiss zu sein, äußerte er vorsichtige Hoffnung. "Wir werden sehen, wie das Ergebnis ausfällt. "Es ist besser, als keinen Dialog zu führen", sagte er und unterstrich die hohen Einsätze sowohl für Europa als auch für die Ukraine in einer volatilen Phase der transatlantischen Diplomatie.