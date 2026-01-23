Crisol: Theatre of Idols erscheint am 10. Februar zu einem sehr niedrigen Preis – "wir wollen, dass du immer ängstlich bist"

HQ

Blumhouse Games hat gerade offiziell bekannt gegeben, dass Vermila Studios' Crisol: Theatre of Idols am 10. Februar auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheinen wird. Damit können wir mit Ihnen unsere letzten Eindrücke vom Titel teilen, nachdem wir ein fortgeschrittenes Spiel im Büro der Entwickler gespielt haben. Was wir bis jetzt jedoch nicht wussten, ist, dass der Titel zu einem deutlich reduzierten Preis erscheint, nämlich 17,49 €. Angesichts der Tatsache, dass es sich um ein 25-Personen-Projekt im Indie-Maßstab handelt, werden die Fans den vernünftigen Ansatz sicher zu schätzen wissen.

Abgesehen von der oben genannten Vorschau haben wir im folgenden Interview mit den Mitgründern David Carrasco und David Tornero noch viel mehr erfahren:

HQ

"Wir haben über drei Aspekte nachgedacht", erklärt Carrasco über die ziemlich einzigartige zentrale Mechanik der sogenannten Blutwaffen. "Die spielorientiertesten Aspekte waren: 'Wir wollen, dass du immer Angst hast', in diesem Survival-Horror-Stil, bei dem Überleben immer ganz oben in deinem Kopf sein muss. Deshalb haben wir es komplizierter gemacht, weil dein Leben buchstäblich auf dem Spiel steht. Und dann machen wir die Munitionsbergung etwas einfacher, weil es für alle Waffen gleich ist und etwas vereinfacht: Es ist dein Leben und deine Munition. Deshalb helfen wir Ihnen und machen Ihr Leben ein wenig komplizierter. Aber wir haben auch die Lore-Seite des Spiels übernommen, bei der Religion eine große Rolle spielt. Wenn wir also über Religionen nachdenken, denken wir immer daran, alles seinem Gott zu geben, seine Seele, sein Blut zu geben, sich selbst zu opfern. Also opferst du dich hier, um die Feinde deines Gottes zu besiegen."

Wirst du in ein paar Wochen Crisol: Theatre of Idols spielen? Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von Resident Evil Requiem, Poppy Playtime Kapitel 5, The 9th Charnel, I Hate This Place, Reanimal und Welcome to Doll Town werden Horrorfans diese neue Winter-Gruselsaison sicher feiern!