In Citadelum "wirst du Städtebau und Legionskämpfe haben ... aber die Götter sind eifersüchtig und verspielt!"

Abylight Barcelona, das Studio, das uns im vergangenen Juli die Vollversion seines Militärlager-Management-Simulators in One Military Camp angeboten hat, verlegt sein Spielsystem nun in ein neues Projekt: Citadelum. Es ist ein Titel der Strategie, des Baus und der Verwaltung von Städten, die auf dem antiken Rom und seiner Mythologie basieren, mit Referenzen und Inspirationen aus klassischen Werken wie Vergils Aeneis oder Ovids Metamorphose.

In Citadelum müssen wir unsere Siedlung aufbauen und erweitern, indem wir die Ressourcen der Umwelt nutzen und sie zur ersten Macht der Halbinsel machen. Indem du die Karte erkundest und deine römischen Legionen einsetzt, kannst du die Barbaren befrieden und Handelsrouten einrichten, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aber sei vorsichtig, denn die Götter sind launisch.

Das Haupthighlight, das Citadelum einzigartig macht, ist die Art und Weise, wie die römischen Pantheon-Götter in seine Verwaltung integriert werden, um ihre Gunst zu gewinnen. Wenn du Tempel baust und Opfergaben darbringst, erhältst du Geschenke. Achte aber darauf, dass für jede Gottheit gesorgt ist, denn es gibt nichts Schlimmeres als die Eifersucht eines Gottes.

Als wir in einer exklusiven Session hinter verschlossenen Türen auf der Gamescom davon erfuhren, hatte es noch nicht einmal einen Titel, aber jetzt wissen wir, dass es Citadelum heißt, und abgesehen davon, dass er uns einige sehr frühe Konzeptzeichnungen zeigte, war Marketingleiter David Martínez froh, den Gamereactor-Zuschauern im folgenden Interview eine umfassende Erklärung des gesamten Spiels und seiner Systeme zu geben:

Die Symbiose zwischen Milotologie und Geschichte

"Ihr Leute bei Gamereactor seid wahrscheinlich einer der ersten auf der Welt, der sich anschaut, was es Neues für Abylight Studios gibt, also ja, dies ist unser drittes Basisbauspiel in Folge, ein Städtebauspiel, das etwas ganz Besonderes ist. Jetzt hat es zum ersten Mal ein historisches Setting, es spielt im alten Rom in Zeiten der Republik vor dem Kaiserreich, und es ist ein Spiel, das auf klassischen Werken wie Aeneis von Vergil oder Metamorphosen von Ovid basiert. Das bedeutet, dass wir Mythen, Götter und Helden in unserem Spiel haben."

"Die Idee ist, eine Strategie auf verschiedenen Ebenen zu haben, ich würde sagen, in verschiedenen Geschwindigkeiten zur gleichen Zeit. Die erste Ebene ist also der klassische Städtebaustil, das Sammeln von Ressourcen, das Verfeinern von Ressourcen, das Bauen und auch das Rekrutieren von Menschen für Ihre Siedlung, die schließlich zu einer riesigen Stadt wird.

Schickt Eure Legionen, um das Gebiet zu befrieden

"Dann musst du über dieser Grundschicht Mauern bauen und Patrouillen entwerfen und, weißt du, Wachposten haben, weil diese Barbarenhorden in deine Stadt kommen und dich angreifen können, und du willst nichts verlieren, was du bisher gebaut hast."

"Wir haben also diese beiden grundlegenden Schichten, dann haben wir darüber diese Strategieschicht. Stellen Sie sich also vor, Sie beobachten die gesamte Halbinsel und haben eine der größten Armeen der damaligen Zeit zur Verfügung, nämlich die Römische Legion. So werden Sie in der Lage sein, Strategien zu entwerfen, es ist näher an einem RTS, es ist keine reine Strategie. Es ist in Echtzeit, und Sie werden in der Lage sein, verschiedene Dörfer zu erkunden und danach anzugreifen oder zu verteidigen, und sobald Sie diese Dörfer befreit haben, können Sie auch Handelsrouten zwischen ihnen festlegen".

Zieht euch nicht den Zorn der Götter zu

"Es gibt also eine militärische Expansion und gleichzeitig eine wirtschaftliche Expansion. Scheint viel zu sein, aber dann haben wir über allem die letzte Schicht, nämlich die Götter. Sie können das römische Pantheon mit den sechs Hauptgöttern sehen, darunter Jupiter und Mars und Ceres, Apollo, alle. Also spielen sie in gewisser Weise mit den Menschen. Sie sind eifersüchtig, sie sind leidenschaftlich, sie sind verspielt. Ja, sie verhalten sich so, wie wir es in klassischen Werken gesehen haben. Die Idee ist also, deinem Gott einen Tempel zu bauen, ihn anzubeten, für ihn Opfer zu bringen, und dann wird er dir Geschenke machen. Aber auf der anderen Seite, wenn du einen Gefallen von Jupiter bekommen hast, hast du vielleicht einen eifersüchtigen Pluto, der dich bestraft, weil du, weißt du, seinen Bruder anbetest. Sie müssen also dieses Gleichgewicht halten, und Sie können die spektakulärsten Aktionen für ein Basenbauspiel beobachten, nämlich Vulkane und Erdbeben sowie Feuer und Armeen, die unbesiegbar werden, weil sie die Gunst der Götter haben.

Sehen Sie sich das vollständige Video an, um mehr darüber zu erfahren, was oder wer der Spieler ist, die verschiedenen Klassen oder die historische Genauigkeit. Citadelum soll 2024 für PC erscheinen (und für Steam Deck optimiert), und Konsolenversionen müssen noch bestätigt werden.