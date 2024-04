In Cannes findet das größte Filmereignis des Jahres statt

HQ

Cannes Film Festival -Besucher können sich in diesem Jahr auf einen absoluten Leckerbissen freuen, da das größte Filmereignis des gesamten Jahres auf dem jährlichen glamourösen Event gezeigt wird. Nein, wir reden hier nicht von Joker: Folie à Deux, Gladiator 2, Deadpool & Wolverine, Wicked: Part One oder ähnlichen Poser, wir reden natürlich von der neuen Filmreihe, die jeder auf der großen Leinwand sehen will, Kevin Costners Horizon: An American Saga.

Der erste Film der Reihe soll in diesem Jahr den Besuchern von Cannes gezeigt werden, was bedeutet, dass nicht nur Furiosa: A Mad Max Saga anwesend sein wird, sondern auch der größte geplante Film im Juni. Nach dem zu urteilen, was The Hollywood Reporter gesagt hat, wird Kevin Costner auch in diesem Jahr in Cannes anwesend sein, und zweifellos werden auch einige andere Stars zu der glitzernden Veranstaltung strömen, um ihre bevorstehenden Bemühungen zu präsentieren.

Horizon wird am 19. Mai 2024 in Cannes gezeigt, was bedeutet, dass wir zweifellos ein paar erste Eindrücke von diesem großen Filmereignis hören werden, bevor er am 28. Juni (für den ersten Teil, der zweite am 16. August) kurz darauf ankommt.