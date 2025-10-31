In Asphalt wird es gruselig, da Cthulhu im Halloween-Update das Ruder übernimmt

HQ

Auf dem diesjährigen Barcelona Game Fest haben wir uns mit Gameloft getroffen. Unser letztes Gespräch war im Sommer, aber auch seitdem gab es einige aufregende neue Entwicklungen mit Asphalt, wie z.B. eine Zusammenarbeit mit der vtuber-Agentur hololive und ein besonderes Event zu Halloween, das heute so ist, wie es der Zufall will.

"Wir machen dieses Jahr etwas Lovecraft'schen Horror, also erwartet etwas Cthulhu, erwartet einige Geheimnisse, erwartet einige dunkle Umgebungen und einen speziellen neuen Spielmodus, der mit einigen speziellen Mechaniken veröffentlicht wird", sagte Marketing Director Arnaud Benefice. "Du kannst dich unsichtbar machen, du kannst die Autos um dich herum explodieren lassen, das ist unsere Interpretation von Horror, Horror-Rennen, das ist unser neues Ding."

Die Updates hören nicht nur mit Halloween auf, und Asphalt-Spieler können sich auf einige weitere große Events freuen, um das Jahr abzurunden. "Und dann werden wir am Ende des Jahres, natürlich am Black Friday, etwas feiern, viele coole Angebote im Spiel, und dann am Ende des Jahres zu Weihnachten werden wir ein neues Update haben", sagte Benefice und erklärte, dass das Update in Indien spielt. "Wir werden hauptsächlich die Landschaft Indiens besuchen, also all die natürlichen Sehenswürdigkeiten und alle Umgebungen, und um ehrlich zu sein, gibt es in Indien etwa 500 verschiedene Arten von coolen Umgebungen, also haben wir eine Menge Material, mit dem wir arbeiten können."

Schaut euch unser vollständiges Interview an, um noch mehr Details von Gameloft zu erfahren: