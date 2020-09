In As Far As The Eye baut ihr euer eigenes Nomadendorf

As Far As The Eye ist letzte Woche erschienen, ein kleines, rundenbasiertes Aufbaustrategiespiel mit prozeduralen Elementen in Roguelike-Art. Die Spieler führen den sogenannten Pupili-Stamm an, die vor einem großen Abenteuer stehen. Das Zentrum ihrer Welt wird von unerbittlichen Überschwemmungen verfolgt, deshalb müssen die Spieler ständig in Bewegung bleiben.

Wir dürfen unterwegs nur ab und zu Rast einlegen, um Vorräte, Fähigkeiten und Wissen zu sammeln. Diese Ressourcen sind notwendig, um Herausforderungen abzuschließen, die noch vor uns liegen. Neben dem logistischen Ausbau der Infrastruktur müssen wir uns um die Landwirtschaft kümmern, neue Gegenstände herstellen und Wissenschaft/Mystik erforschen. As Far As The Eye gibt es auf dem PC (Steam, GOG und Epic Games Store) zum Preis von 21 Euro.