In Anlehnung an Weihnachten und die Polar Express: Trump startet "The Deportation Express"

Wahrscheinlich sagt der Titel schon alles und braucht wohl nicht viel mehr Erklärung, aber falls Sie sich fragen, worum es hier geht: Das Weiße Haus hat seine neueste Einwanderungs-Social-Media-Kampagne vorgestellt: eine Parodie auf den beliebten Weihnachtsfilm The Polar Express, der als "The Deportation Express" umbenannt wurde.

Am Dienstag teilte der offizielle Account des Weißen Hauses auf X ein Poster, das nach dem animierten Weihnachtsklassiker von 2004 gestaltet war, aber anstelle des ikonischen Zuges des Films zeigt das Bild ein Flugzeug und den Slogan: "Hier illegal? Der Deportation Express." Die Bildunterschrift fährt fort: "GLAUB, DU KANNST NACH HAUSE GEHEN! Es spielt keine Rolle, wohin sie gehen. Wichtig ist, sich zu entscheiden, wie man aufsteigt. CBP Home App wird heute selbst deportiert!"

Der Beitrag, der die freiwillige Ausreise über eine neue Einwanderungs-App fördern sollte, löste schnell Empörung aus. Viele Nutzer verurteilten die Parodie als tonlos, besonders während der Feiertage und angesichts des Status des Films als Familienklassiker.

"Haben sie wirklich einfach einen Polar Express Zug genommen und die Propaganda des Weißen Hauses verhängt?", schrieb ein Nutzer. Ein anderer fügte hinzu: "Stell dir vor, du postest das so kurz vor Weihnachten." Ein dritter Kritiker bemerkte die bizarre Gegenüberstellung: "Kostenloser Flug nach Hause + 1.000 Dollar bar und sie haben es wie einen Hallmark-Weihnachtsfilm aussehen lassen... "

Das Meme ist nur der jüngste in einer Reihe provokanter Online-Beiträge unter der erneuten Einwanderungsrepression der Trump-Administration.

Letzte Woche geriet das Weiße Haus in einen öffentlichen Streit mit der Sängerin Sabrina Carpenter, nachdem es eines ihrer Lieder in einem Video zur Bewerbung von Abschiebungen verwendet hatte. Carpenter bezeichnete das Video als "böse und widerlich" und forderte, dass ihre Musik nicht mit den Politiken der Regierung in Verbindung gebracht werde.

Anstatt das Video zurückzuziehen, eskalierte das Weiße Haus und veröffentlichte einen zweiten Clip mit bearbeitetem Audio, der scheinbar ICE-Razzien unterstützte, und schoss auf X zurück:

"Wir werden uns nicht dafür entschuldigen, gefährliche kriminelle, illegale Mörder, Vergewaltiger und Pädophile abzuschieben... Jeder, der diese kranken Monster verteidigt, muss dumm sein, oder ist es langsam?"

Die Regierung hat ihre Botschaft als notwendig verteidigt, um sogenannte "kriminelle illegale Einwanderer" abzuschrecken, obwohl ICE-Daten zeigen, dass 75.000 der 220.000 zwischen dem 20. Januar und dem 15. Oktober Festgenommenen kein Strafregister hatten.